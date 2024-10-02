Этот 150-сильный родственник Skoda Karoq с АКП обновился: цена вполне доступна
В России начались продажи рестайлинговых кроссоверов Jetta. Автомобили получили измененную решетку радиатора, на которой теперь меньше хромированного декора. Также у моделей иные бамперы, задний спойлер и цвета кузова. У автомобилей 2024 модельного года сзади присутствует крупная надпись JETTA вместо логотипа.
Jetta VS5 является родственником Skoda Karoq: у них одинаковые моторы, кузов и шасси, но у Jetta иная внешность и упрощенный салон.
Машина китайской сборки оснащается 150-сильной турбо-«четверкой» 1.4 TSI и 6-ступенчатой АКП, привод – только передний.
Обновленный Jetta VS5 доступен в четырех комплектациях: Pioneer, Enjoyment, Glory и Ultimate. Их стоимость находится в интервале от 3 000 000 до 3 350 000 рублей. А Jetta VS7 предлагается в двух версиях – Glory и Ultimate. Они стоят 3 367 000 и 3 529 000 рублей соответственно.
Под брендом Jetta концерн Volkswagen выпускает недорогие модели для КНР.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: «Автостат»