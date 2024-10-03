Этот популярный надежный «японец» обновился: его ждут в России

Компания Mitsubishi представила новый гибридный кроссовер Outlander PHEV

Компания Mitsubishi опубликовала информацию о своем новом гибридном кроссовере Outlander PHEV. Машина появится в Японии уже этой осенью и выйдет на европейский рынок в 2025 году.

Mitsubishi Outlander PHEV

Автомобиль получил новую батарею с увеличенным запасом хода. Только на электричестве подзаряжаемый Outlander может проехать 80 км. Также были улучшены система полного привода, подвеска, у автомобиля появились новые шины.

Автомобиль получил новую медиасистему с 12-дюймовым экраном.

Интерьер Mitsubishi Outlander PHEV

Обновленный Mitsubishi Outlander PHEV оснащен бензиновым двигателем 2.4 мощностью 135 л.с., а также двумя электромоторами с отдачей 115 и 135 л.с. соответственно. Общая мощность силовой установки гибрида для европейского рынка равна 305 л.с.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Mitsubishi Motors