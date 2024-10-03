Составлен список самых популярных автомобилей сентября

«Автостат»: в сентябре продажи новых легковых авто превысили 150 тысяч единиц

В сентябре в России было продано 150 879 новых легковых автомобилей, что на 36,7% больше, чем в том же месяце 2023 года. Лидером остается Lada, которая занимает более 23% от общего объема с 34 985 реализованными автомобилями — лишь на 6 единиц меньше, чем в сентябре прошлого года. Однако доля Lada снизилась на 8,5 процентных пункта.

Среди иностранных брендов на первом месте вновь оказался Haval с 19 725 проданных машин, следом идет Chery с 16 205. Также в пятерку вошли Geely (16 055), Changan (11 534), Omoda (4 509) и Jetour (3 917). Белорусская марка Belgee заняла восьмое место с 3657 автомобилями, а в десятку попали китайские Exeed и Jaecoo.

Семь из десяти марок «топа» показали рост, наиболее заметно увеличил свои продажи Jetour — они выросли в 2,4 раза. При этом Omoda и Exeed показали снижение на 13,7% и 20,2% соответственно. Всего за девять месяцев 2024 года в России было реализовано 1 154 778 новых легковых автомобилей, что на 60,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В модельном рейтинге сентября лидирует Lada Granta с 15 939 проданными экземплярами, что на 17,8% меньше, чем в прошлом году. Доля Granta снизилась с 17,56% до 10,56%. На втором месте находится Lada Vesta, которая увеличила свою долю на 1,2 процентных пункта до 6,99% с 10 542 проданными автомобилями (+64,8%).

Китайский кроссовер Haval Jolion остаeтся самой продаваемой иномаркой с результатом 9680 машин (+68,8%). Более половины моделей в начале осени показали положительную динамику, среди которых наиболее заметен рост Changan CS55 Plus (в 4,4 раза). Однако модели Lada Granta и Niva, а также кроссовер Omoda C5 показали снижение.

За девять месяцев все модели продемонстрировали рост, а наибольшее увеличение продаж зафиксировано у Changan CS55 Plus – в пять раз, правда, на фоне очень низкой базы.

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Источник: «Автостат»