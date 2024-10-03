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В Госдуме пообещали депутатам отечественные Москвичи, Лады и Аурусы

Володин: руководители фракций Госдумы до конца года пересядут на Aurus

Руководители фракций Госдумы России и вице-спикеры до конца текущего года пересядут на отечественные автомобили Aurus. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

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«До конца года руководители фракций Государственной Думы и некоторые вице-спикеры пересядут на Аурус: поступит семь машин. Первые вице-спикеры Александр Жуков и Иван Мельников уже пересели», – уточнил председатель Госдумы.

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Кроме того, автомобили Lada Aura будут использовать для своих служебных поездок 17 председателей думских комитетов, отметил Володин. Согласно данным управделами президента, до конца года машины уже поступят на баланс Госдумы.

Примечательно, что Володин сам пользуется Aurus, а в нерабочее время передвигается на автомобиле Москвич-3. Автомобили отечественного производства стали поступать в гараж ГД РФ в рамках соответствующего решения Совета Госдумы.

Aurus Senat
Aurus Senat

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По словам Володина, процесс замены автопарка будет проходить поэтапно, по мере выбытия иномарок из строя. Что касается депутатов избирательных кругов, то за каждым также будет закреплена машина российского производства. Речь идет о марках Москвич, Лада и Аурус, подытожил Володин.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Aurus
03.10.2024
Фото:Aurus
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