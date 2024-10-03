Машины этих брендов стали самыми популярными в России
«Автостат»: россияне чаще всего покупают автомобили марок Lada и Haval
В России более 65% проданных в сентябре текущего года новых легковых машин пришлось на пять марок.
Лидирует по-прежнему Lada (35 тыс. ед.). Далее следуют китайские марки Haval (19,7 тыс. ед.), Chery (16,2 тыс. ед.), Geely (16,1 тыс. ед.) и Changan (11,5 тыс. ед.).
Всего в сентябре в России реализовали 150,9 тыс. новых легковых машин.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: «Автостат»
Фото:freepik / senivpetro
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03.10.2024
Фото:freepik / senivpetro
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