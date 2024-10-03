#
МолнияНовый штрафГде сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
УАЗ Hunter
3 октября
Названы корректные сроки выхода авторынок РФ внедорожника с новым мотором
На заводе УАЗ опровергли новость о выходе на...
Exlantix ET
3 октября
Премиальный кроссовер пройдет суровые испытания на выносливость
Гибридную версию Exlantix ET готовят к...
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
3 октября
«Газпром нефть» инвестировала в развитие колледжей четверть миллиарда рублей
В российских колледжах откроются новые учебные...

Машины этих брендов стали самыми популярными в России

«Автостат»: россияне чаще всего покупают автомобили марок Lada и Haval

В России более 65% проданных в сентябре текущего года новых легковых машин пришлось на пять марок.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Коррозия, вариатор, тяги, ABS – что ломается у популярной модели Chery

Лидирует по-прежнему Lada (35 тыс. ед.). Далее следуют китайские марки Haval (19,7 тыс. ед.), Chery (16,2 тыс. ед.), Geely (16,1 тыс. ед.) и Changan (11,5 тыс. ед.).

Всего в сентябре в России реализовали 150,9 тыс. новых легковых машин.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 7
03.10.2024
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0