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Обслуживание этих бюджетных седанов влетит в копеечку их владельцам — список

Эксперт Антюфьев назвал 5 моделей седанов на вторичке, которые лучше не покупать

На авторынке России есть несколько бюджетных седанов с пробегом, покупка которых обернется для владельцев проблемами. Об этом заявил руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев.

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Одним из них является Lifan Solano, уточнил эксперт.

«Главная проблема Lifan Solano – качество сборки и материалов. Тонкое железо и слабое лакокрасочное покрытие приводят к быстрому появлению ржавчины. Коррозия поражает нижние части дверей, крылья, арки и даже лонжероны. Еще одна "болячка" – электропроводка. Контакты окисляются, провода рассыхаются, что приводит к частым проблемам с электрикой. Слабая шумоизоляция также не добавляет комфорта при эксплуатации», – перечислил эксперт.

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На втором месте антирейтинга – Daewoo Nexia, кузов которого отличается низкой коррозийной стойкостью. Автомобиль в буквальном смысле «гниет», констатирует Антюфьев. У этой модели относительно надежный мотор, но ресурс газораспределительного механизма невысокий.

Еще одна машина — Citroen C5. Ресурс турбодвигателя объемом 1,6 л составляет всего 200 тыс. километров. Кроме того, электрика C5 очень чувствительна к влаге, а также есть сложности с поиском кузовных деталей.

В топ-5 вошел и Datsun on-DO, у этого автомобиля нестабильное качество сборки и ресурс комплектующих, отмечает Антюфьев. Лакокрасочное покрытие не отличается стойкостью, а в подвеске часто выходят из строя ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг.

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Не отличается надежностью и Geely MK, двигатели которого склонны к перегреву. У этого автомобиля зачастую прогорает прокладка блока цилиндров. Коробка передач начинает шуметь после 50 тыс. километров из-за износа подшипников, а стойки переднего стабилизатора и амортизаторы придется менять уже через 30 тыс. километров, подытожил эксперт.

Citroen C5
Lifan Solano
Daewoo Nexia
Datsun on-DO
Geely MK
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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | «За рулем» | Daewoo | Citroen | Datsun | Geely | Wikimedia
Количество просмотров 14
03.10.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем» | Daewoo | Citroen | Datsun | Geely | Wikimedia
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