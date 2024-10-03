Раскрыты сроки появления в России обновленной Omoda C5

В России обновленная Omoda C5 дебютирует в ноябре 2024 года

В России обновленная Omoda C5 появится в продаже в ноябре текущего года. Известно, что автомобиль получил новый дизайн решетки радиатора, бампера, а также более тонкие ходовые огни и т.д. Техническая часть осталась без изменений.

Под капотом Omoda C5 147-сильный мотор на 1,5 л и вариатор. А вот версия Omoda C5 с AWD имеет двигатель на 1,6 л мощностью 150 л.с и 7-скоростной робот с двумя сцеплениями.

В октябре стоимость Omoda C5 составила 2,28-3,17 млн рублей.

Omoda C5

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Источник: «Российская газета»