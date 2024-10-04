Этот кроссовер очень популярен у россиян, и мы узнали почему

Специалисты НАПИ рассчитали стоимость владения Geely Monjaro за 5 лет

Стоимость владения кроссовером Geely Monjaro китайского производства за пять лет составит 2,74 млн рублей. Такими подсчетами поделились специалисты маркетингового агентства НАПИ.

Для расчетов использовали модель Geely Monjaro в комплектации Luxury, цена такой модели составляет 3,876 млн рублей со скидкой, или 4,326 млн рублей полной стоимости.

Geely Monjaro

В полученную сумму владения транспортным средством включены расходы на страховку (ОСАГО и каско), замена и покупка шин, расходы на топливо с учетом среднего показателя производителя, техническое обслуживание и ремонт, а также необходимые налоги и сборы.

Кроме того, специалисты учли в расчетах потерю стоимости машины за пять лет. В итоге выяснилось, что за год эксплуатации Geely Monjaro автовладелец заплатит 547,8 тыс. рублей, или 45,7 тыс. рублей в месяц. Расходы на один километр поездки составят 36,52 рубля при среднем пробеге в 15 тыс. км в год в Москве.

Geely Monjaro

Напомним, Geely Monjaro – это полноразмерный кроссовер с единственным вариантом двигателя объемом 2,0 л мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической КП Aisin и системой полного привода BorgWarner.

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Источник: autonews.ru