Очень быстрый: в Россию привезли немецкий седан с 800-сильным мотором
Столичный дилер привез в Россию немецкий люксовый седан Mercedes-Benz S-Class в «заряженной» версии AMG по цене 31 450 000 руб.
Машину предлагают в версии 63 E AMG Long Performance с гибридным мотором объемом 4,0 литра общей мощностью 802 л.с., АКП. Привод полный. Только на электротяге автомобиль может проехать до 31 км.
Гибридный Mercedes-AMG S63 Е Long Performance дебютировал в 2022 году. Автомобиль никогда не продавался в РФ официально.
Mercedes-AMG S63 Е Long Performance получил самый мощный двигатель в истории модели. До 100 км/ч S63 E Performance способен разогнаться за 3,3 с. Максимальная скорость равна 290 км/ч.
Электродвигатель питается от аккумулятора емкостью 13,1 кВт·ч, который обеспечивает запас хода на чистой электротяге до 31 км.
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Источник: Autonews.ru