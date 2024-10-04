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Очень быстрый: в Россию привезли немецкий седан с 800-сильным мотором

В России появился в продаже новый Mercedes-Benz S-Class AMG за 31 млн рублей

Столичный дилер привез в Россию немецкий люксовый седан Mercedes-Benz S-Class в «заряженной» версии AMG по цене 31 450 000 руб.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Машину предлагают в версии 63 E AMG Long Performance с гибридным мотором объемом 4,0 литра общей мощностью 802 л.с., АКП. Привод полный. Только на электротяге автомобиль может проехать до 31 км.

Гибридный Mercedes-AMG S63 Е Long Performance дебютировал в 2022 году. Автомобиль никогда не продавался в РФ официально.

Mercedes-Benz AMG S63 Е Long Performance
Mercedes-Benz AMG S63 Е Long Performance

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Mercedes-AMG S63 Е Long Performance получил самый мощный двигатель в истории модели. До 100 км/ч S63 E Performance способен разогнаться за 3,3 с. Максимальная скорость равна 290 км/ч.

Электродвигатель питается от аккумулятора емкостью 13,1 кВт·ч, который обеспечивает запас хода на чистой электротяге до 31 км.

Mercedes-Benz AMG S63 Е Long Performance
Mercedes-Benz AMG S63 Е Long Performance

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 7
04.10.2024
Фото:Mercedes-Benz
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