#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какие шины лучше и что с ценами? Мы выбрали для вас отличные марки
4 октября
Какие шины лучше и что с ценами? Мы выбрали для вас отличные марки
Водителям назвали топ-5 шин китайских шин, не...
Начало торговой войны? Евросоюз введет пошлины против электромобилей из Китая
4 октября
Начало торговой войны? Евросоюз введет пошлины против электромобилей из Китая
Еврокомиссия: страны Евросоюза одобрили...
Водителям рассказали, запчасти какой страны подойдут для ремонта «европейцев»
4 октября
Водителям рассказали, запчасти какой страны подойдут для ремонта «европейцев»
Эксперт Кукарин объяснил, почему водители...

Автобус повалился на бок: подробности ДТП на трассе в Чувашии

В Чувашии 13 пассажиров маршрутки пострадали в аварии с самосвалом

В Чувашии 13 пассажиров маршрутки пострадали в аварии на трассе М-7. Уточняется, что 4 октября в 8:35 на 635 километре трассы М-7 возле населенного пункта Вурманкасы грузовик столкнулся с микроавтобусом пригородного маршрута. От сильного удара автобус упал на набок.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Пятидверные иномарки от 700 т.р. – 7 лучших (не Китай!)

Начальник чувашского УГИБДД Владимир Романов пояснил, что вероятной причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузовика необходимого интервала движения. Пассажирский автобус притормозил для пропуска переходившего через дорогу пешехода, но водитель самосвала не смог вовремя остановиться.

По предварительной информации, в момент ДТП в салоне автобуса находился 21 человек, в аварии пострадало 13, в том числе 9-летний ребенок.

Освидетельствование показало, что оба водителя на момент аварии были трезвы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: telegram-канал МВД по Чувашской республике

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 22
04.10.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0