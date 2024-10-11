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На замену Lada Largus: в Россию привезли новые европейские минивэны

В России появился в продаже минивэн Renault Express за 3 млн рублей

В Россию продолжают поставлять новые минивэны Renault Express, которые можно считать альтернативой российской Lada Largus, по цене от 2 950 000 рублей.

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У автомобиля сдвижные двери с почти метровыми по ширине проемами, дизайн интерьера такой же, как у Dacia/Renault Duster. Так, у машин, которые продаются в РФ, такой же мультифункциональный руль с кожаной подушкой и современная медиасистема EasyLink с 8-дюймовым экраном, причем на некоторых из них она уже русифицирована.

Renault Express
Renault Express

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Сиденья расставлены в два ряда, на втором расположен трехместный диван, разделенный в пропорции 60:40. Откинув его, можно сделать полностью ровный пол и увеличить багажник с 800 литров до внушительных 3000 литров.

Под капотом минивэна 108-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра, 5-ступенчатая МКП.

Renault Express
Renault Express

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 10
11.10.2024
Фото:Renault
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