С 1 марта 2025 года дальнобойщики не смогут отказываться от взвешивания груза

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Минтранс обяжет водителей большегрузов проходить весовой и габаритный контроль

Водителей крупногабаритных транспортных средств могут обязать проводить весовой и габаритный контроль. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

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«Водителей большегрузов обяжут проходить весогабаритный контроль. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Документ в первом чтении сегодня приняла Госдума», – говорится в сообщении ведомства.

Законопроект обяжет водителей грузовиков останавливаться по требованию инспектора Ространснадзора на пункте контроля, предъявлять документы и проходить измерительную процедуру.

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В настоящее время некоторые водители большегрузов уклоняются от прохождения такого контроля, пользуясь тем, что мера не закреплена на законодательном уровне. Хотя некоторые выгружают часть перевозимого груза и только после этого заезжают на весы.

В Минтрансе убеждены, что предлагаемый механизм повысит безопасность и сохранность дорог. Если проект закона одобрят, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Источник: t.me/Mintrans_Russia

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Светлана Тарасенко
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 8
05.10.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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