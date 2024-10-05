Ваш автомобиль забрал эвакуатор? Рассказываем четкий порядок действий

Юрист Русяев рассказал, какие нужны документы для получения авто со спецстоянки

Прежде чем заняться возвращением автомобиля со штрафстоянки нужно установить его местонахождение, и собрать необходимые документы. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

За получением информации необходимо обратиться в дежурную часть ГАИ, в службу эвакуации или в онлайн-сервисы.

«Соберите документы: паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или ПТС, а также действующий полис ОСАГО. Если вы не можете лично присутствовать при возврате автомобиля, оформите доверенность на представителя, закон это допускает», – перечислил эксперт.

Русяев напоминает, что доверенность заверяет нотариус, в ней должна содержаться информация, указывающая на право получения автомобиля со штрафстоянки. После этого в ГАИ выпишут постановление о назначении административного штрафа за совершенное правонарушение. А также выдадут копию протокола об административном правонарушении и справку – основание для выдачи транспортного средства со штрафстоянки, подчеркивает Русяев.

«Прибыв на штрафстоянку, тщательно осмотрите автомобиль на предмет возможных повреждений, полученных в процессе эвакуации или хранения. Закон предусматривает ответственность эвакуаторов и сотрудников штрафстоянки за сохранность ТС, любые повреждения нужно зафиксировать в акте приема-передачи», – уточняет юрист.

После осмотра автомобиля и подписания всех необходимых документов можно забирать свое транспортное средство, резюмировал Русяев.

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Источник: news.ru