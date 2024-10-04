В топе одни «китайцы»: рейтинг самых популярных кроссоверов в России

«Автостат» составил рейтинг самых популярных SUV в России по итогам сентября

Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников по итогам сентября. В ТОП-5 вернулся Geely Monjaro. За месяц было продано 4,9 тыс. автомобилей этой модели. До этого в августе кроссовер покинул ТОП-5 лидеров российского авторынка, его обогнала Lada Niva Travel.

Лидером продаж в России по итогам сентября 2024 года стал Haval Jolion с результатом 9,7 тыс. машин. Далее следуют кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro (реализовано 7,5 тыс. и 5,6 тыс. автомобилей соответственно).

Четвертое место по объему продаж занял упомянутый Geely Monjaro, а на пятой позиции оказался Changan CS55 Plus (около 3,9 тыс. машин).

В десятку самых продаваемых SUV вошли также Omoda C5, Lada Niva (Travel и Legend), Haval M6 и Geely Atlas.

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Источник: «Автостат»