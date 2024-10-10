2,0 л, 160 л. с., АКП: в РФ привезли новый корейский бизнес-седан

В России в продаже появился бизнес-седан Kia K5 по цене от 4,8 млн руб.

Осенью 2024 года дилеры привезли в Россию бизнес-седан Kia K5. Автомобиль предлагают в России сразу несколько крупных дилерских центров.

В один из столичных шоу-румов завезли обновленные модели третьего поколения 2024 г. в. в топовых версиях Signature. Седан оснащен мотором 2,0 л мощностью 160 л. с., 6-ступенчатым автоматом. Привод передний.

Новинку поставляют из Китая, цены начинаются от 4,8 млн руб.

Kia K5

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Autonews