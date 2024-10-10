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Интерьер Kia K5
10 октября
2,0 л, 160 л. с., АКП: в РФ привезли новый корейский бизнес-седан
В России в продаже появился бизнес-седан Kia K5...
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2,0 л, 160 л. с., АКП: в РФ привезли новый корейский бизнес-седан

В России в продаже появился бизнес-седан Kia K5 по цене от 4,8 млн руб.

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Осенью 2024 года дилеры привезли в Россию бизнес-седан Kia K5. Автомобиль предлагают в России сразу несколько крупных дилерских центров.

В один из столичных шоу-румов завезли обновленные модели третьего поколения 2024 г. в. в топовых версиях Signature. Седан оснащен мотором 2,0 л мощностью 160 л. с., 6-ступенчатым автоматом. Привод передний.

Новинку поставляют из Китая, цены начинаются от 4,8 млн руб.

Kia K5
Kia K5
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Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
10.10.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia K5 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia K5  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически - 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочется вовсе. Я не понимаю, почему нельзя сделать отдельную кнопку обогрева боковых зеркал, зачем это совмещать с обогревом заднего стекла. и да, руль приходится держать крепко, любая неровность, особенно если в этот момент пытаешься ускориться - приводит к рывку руля в сторону.
+1