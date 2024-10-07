1,5 л, 112 л.с., АКП: в Россию привезли надежный европейский кроссовер

В продаже в России появился кроссовер Skoda Kamiq GT за 3,2 млн рублей

В продаже в России появился кроссовер Skoda Kamiq GT, поставляемый из Китая. Он оснащен атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 112 л.с., классической 6-ступенчатой АКП.

Skoda Kamiq GT

Стоит машина 3,2 млн рублей, но за кредит, trade-in и оформление страховки положена скидка в размере 780 тыс. рублей.

Автомобиль построен не на распространенной MQB, а на старой платформе PQ25, которая лежит в основе бюджетного лифтбека Skoda Rapid.

В Китае кроссовер производят на совместном предприятии SAIC Volkswagen. Его размеры 4409×1781×1606 мм при колесной базе 2610 мм.

Skoda Kamiq GT

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Российская газета