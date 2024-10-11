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При ремонте машины неоригинальными запчастями можно очень хорошо сэкономить

Эксперт Кукарин: цены на оригинальные детали кузова и заменители отличаются в разы

Оригинальные запчасти отличаются хорошим качеством, но при кузовном ремонте многие автомобилисты предпочитают восстановить машину аналогами в целях экономии, рассказал руководитель станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

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Экономия будет зависеть от конкретной модели автомобиля и количества запчастей. Она может быть очень значительной, а разница в цене может составить более 100%.

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Например, оригинальный бампер стоит 50 тыс. рублей, а китайский 12 тыс. рублей. Иногда при установке такой детали остается маленький зазор, но разница в цене в четыре раза перевешивает этот недостаток.

Раньше качество неоригинальных кузовных деталей было низким, рассказал специалист. Но в последние годы оно заметно улучшилось. Так, на европейские автомобили есть польские дубликаты, на все остальные марки – китайские.

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Бытует мнение, что неоригинальные кузовные детали быстро ржавеют, отметил специалист. Но это зависит не от их производителя, а от качества работ: как подготавливали, произвели ли нужную антикоррозийную обработку, рассказал Кукарин.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 34
11.10.2024
Фото:Depositphotos
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