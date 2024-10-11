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Названы доступные иномарки с атмосферными моторами

Топ-5 недорогих новых иномарок с атмосферными моторами в России

В последнее время даже бюджетные модели оснащаются турбированными моторами (например, Belgee). Его турбо-«тройка» вполне надежна, но некоторые покупатели больше доверяют атмосферной тяге. Портал Quto составил список недорогих иномарок, оборудованных атмосферными моторами.

Geely Emgrand

Цена – от 1 987 990 рублей

Geely Emgrand
Geely Emgrand

Предлагается несколько комплектаций, но мотор один – атмосферник объемом 1,5 литра и мощностью 122 силы. В качестве трансмиссии предлагается на выбор 5-ступенчатая МКП и 6-диапазонный автомат.

В начальную комплектацию Standart входят 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и прочее.

Jetta VA3

Цена – от 1 928 000 рублей

Jetta VA3
Jetta VA3

Автомобиль оснащен 1,5-литровым 112-сильным мотором и 6-ступенчатой АКП Aisin. Выпускает машины совместное предприятие, где партнерствуют концерны Volkswagen и FAW.

В стартовую комплектацию Aggressive входят система стабилизации, задние парктроники и круиз-контроль, кондиционер и другое.

JAC JS3

Цена – от 1 849 000 рублей

JAC JS3
JAC JS3

В РФ автомобиль предлагается со 109-сильным 1,6-литровым атмосферником, а также 6-ступенчатой МКП или вариатором. Привод только передний.

В комплектацию Comfort за 1 849 000 рублей входят система стабилизации, простой кондиционер, круиз-контроль и другое.

BAIC U5 Plus

Цена – от 2 080 000 рублей

BAIC U5 Plus
BAIC U5 Plus

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Под капотом 1,5-литровый 113-сильный бензиновый мотор, 5-ступенчатая МКП или вариатор. Начальная комплектация включает обивку сидений искусственной кожей, экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма, камеру заднего вида, цифровую приборную панель и прочее.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

Geely Emgrand
Jetta VA3
JAC JS3
BAIC U5 Plus
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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
Фото:Geely | Jetta | JAC | За рулем
Количество просмотров 18
11.10.2024
Фото:Geely | Jetta | JAC | За рулем
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