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В Казахстане будут делать популярный кроссовер из КНР с российскими деталями

Кроссовер Haval Jolion встанет на конвейер завода «Астана Моторс Мануфактуринг»

Сборку кроссовера Haval Jolion наладят на казахстанском заводе «Астана Моторс Мануфактуринг» в Алма-Ате. Об этом СМИ рассказал источник в компании.

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Отмечается, что на первоначальном этапе планируется крупноузловая сборка, затем введут мелкоузловую (CKD).

«Некоторые детали будут, возможно, поставляться с тульского завода Great Wall Motors», – уточнил осведомленный источник.

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Стоит отметить, что Haval Jolion является самой глубоколокализованной иномаркой в РФ, кроме использования комплектующих от российских производителей, кроссовер выпускается по полному циклу производства, включая штамповку, сварку и окраску кузовных деталей. Единственным заводом с необходимой оснасткой и выпуском кузовных элементов для Haval Jolion является завод автоконцерна Great Wall Motors – «Хавейл Мотор Рус» в Туле.

Haval Jolion
Haval Jolion

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Ожидается, что строительство нового мультибрендового завода, принадлежащего ведущему дилеру Казахстана «Астана Моторс», завершится уже в 2025 году. В июле глава «Астана Моторс» Нурлан Смагулов сообщил, что до 60% продукции строящегося завода будет идти на экспорт в страны Центральной Азии, а также в Россию.

Кроме бренда Haval на заводе «Астана Моторс Мануфактуринг» намерены поставить на конвейер автомобили марок Tank 300, Changan CS55 и Chery Tiggo 2. Мощность завода составляет 90 тыс. автомобилей в год.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 14
07.10.2024
Фото:Unsplash
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