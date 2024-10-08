Lada Aura с новой силовой установкой – на испытаниях!

АВТОВАЗ приступил к испытаниям электрической версии седана Lada Aura

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о том, что на АВТОВАЗе уже идут испытания флагманского седана Lada Aura с полностью электрической силовой установкой, пишет источник со ссылкой на «Российскую газету». Напомним, о поездке на таком прототипе ранее рассказывал генеральный директор предприятия Максим Соколов.

«АВТОВАЗ также начал промышленное производство электрокара – с конца сентября начала выпускаться Lada e-Largus, идут испытания электрической версии флагманского седана Lada Aura. То есть очевидно, что двигатели внутреннего сгорания медленно, но неумолимо уходят в прошлое. Им на смену приходит транспорт на электрической тяге, который более эффективен и менее вреден для окружающей среды», - поделился Чемезов.

Изначально Aura получит под капот бензиновый двигатель 1,8 в паре с китайским вариатором

По технической части подробностей об электрическом седане нет. Можно предположить, что он получит название e-Aura – по аналогии с e-Largus, который начали производить в Удмуртии. Кстати, электро-Ларгусы будут стоить 3 млн рублей с учетом госсубсидии и 3,9 млн – без нее. Полис каско на такой автомобиль оценен в 57 тысяч рублей.

Впрочем, пока надо дождаться запуска Ауры с традиционной силовой установкой – бензиновым движком 1.8 в паре с китайским вариатором. Напомним, Aura – это «стрэтч»-седан, то есть растянутая на 25 см Веста (настолько увеличилось пространство для задних пассажиров) с премиальной аудиосистемой и люксовой отделкой салона. Кроме топ-версий будут и упрощенные комплектации для такси. Базовые комплектации будут стоить 2,6-2,8 млн руб, максимальные – более 3 млн рублей. Ранее сообщалось, что производство модели начнется в сентябре 2024 года.

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Источник: ТАСС