Воробей не пролетит: «Панцирь-С1» модернизировали

Улучшенные ЗРПК «Панцирь-С1» отправились в войска и уже появились в зоне СВО

Серийное производство зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» наращивает обороты. Эти боевые машины способны сбивать самые разные воздушные цели. В ходе новой модернизации комплекс стал эффективнее истреблять беспилотники.

Производство ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1» налажено в тульском Конструкторском бюро приборостроения (входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»). В начале октября в войска была досрочно передана очередная партия машин. Как подчеркнули в КБ, они были модернизированы.

ЗРПК 96К6 «Панцирь-С1»

Так, в комплекс были внесены доработки, направленные на повышение эффективности борьбы с беспилотниками. Что именно было доработано или заменено в «Панцире-С1», не сообщается.

Теперь ЗРПК 96К6 легко сбивает сложные маневренные цели на небольших высотах. Вероятно, для этого были модернизированы радиолокаторы и вычислительные системы комплекса. Новое ПО стало лучше обнаруживать беспилотники.

Такие доработки не требуют перестройки производственной линии и не меняют общие характеристики машины, что позволяет передавать их в войска без проволочек.

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