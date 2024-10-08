Omoda и Changan названы одними из самых надежных на вторичке: почему их выбирают
Вторичный авторынок России изобилует разнообразием марок автомобилей от китайских производителей. Автодилеры перечислили топ-10 самых надежных машин с пробегом из КНР.
В компании подчеркнули, что само понятие надежности автомобиля напрямую коррелирует с его остаточной стоимостью, то есть с прогнозом ценности машины после трех лет ее использования.
«Так, Omoda С5 сохранит до 89% от первоначальной цены. К надежным авто следует отнести и Changan Uni-K – через трехлетний эксплуатационный срок она сохранит до 87% своего изначального ценника», – уточнили дилеры.
Также надежными китайскими моделями с пробегом названы Changan Uni-V (до 82% от первоначальной стоимости), GAC GS8 и Kaiyi E5 с показателями 84% и 90% соответственно. Затем в рейтинге надежности идут Changan CS35 и CS35 Plus, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion.
«При выборе китайского автомобиля с пробегом нужно учитывать уровень популярности бренда на российском рынке, наличие развитой сети сервисных центров, стоимость запчастей и год выпуска авто», – уточнили эксперты.
Напомним, доля машин с пробегом из Китая в России по состоянию на конец 2023 года достигла 5,1%.
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Источник: gazeta.ru