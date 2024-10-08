SINTEC Group начала сотрудничать с сервисами Caready – к чему это приведет?

SINTEC Group стала партнером мультисервисной сети станций техобслуживания Caready

SINTEC Group и Caready подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в результате чего ведущий производитель масел, смазок и технических жидкостей стал партнером мультисервисной сети станций. Уже сейчас пилотные проекты запущены в Краснодаре, Воронеже, Оренбурге и Сочи.

Суть в следующем: SINTEC Group будет обеспечивать партнерские СТО Caready смазочными материалами и техническими жидкостями для обслуживания новых и постгарантийных машин. Причем дилеры Caready, помимо доступа к франшизе и запчастям, получат специальные условия на продукцию SINTEC.

«Сегодня мы имеем уникальный для России успешный опыт разработки и производства высокотехнологичных автомасел и охлаждающих жидкостей для китайских автомобилей. Тесное сотрудничество и обмен экспертизой в вопросах технического обслуживания с CADA, Китайской ассоциацией автодилеров, сделали нашу продукцию максимально привлекательной для крупнейших сборочных предприятий, выпускающих китайские модели, и многих таксопарков страны, все чаще выбирающих технику из Поднебесной. Дальнейшее развитие сотрудничества между Caready и SINTEC Group позволит полностью обеспечить российских автолюбителей не только высокотехнологичными смазочными материалами, но и сервисом самого высокого уровня», – сказал Геннадий Задорожный, директор по продажам SINTEC Group в сегменте В2В.

Наличие собственного бренда запасных частей позволит получать быстрый доступ к необходимым компонентам и обеспечить быстрый и качественный ремонт автомобилей, подчеркивают в Caready. Сегодня сеть компании уже успешно представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Иркутске и других регионах страны. В 2024 году планируется открыть 10 партнерских станций технического обслуживания, доведя общее количество до 50 СТО.

«За счет развития партнерских сервисных станций сотрудничество с SINTEC Group позволит клиентам Caready существенно расширить ассортимент. Так мы дополнительно повысим уровень качества оказываемых услуг для конечного потребителя», – считает Михаил Маковей, директор мультибрендовых станций сервисного обслуживания Caready.

Напомним, SINTEC Group и ее производственное подразделение – компания SINTEC Lubricants – один из ведущих в России производителей моторных масел, смазочных материалов, технических жидкостей, автокосметики с более чем 25-летней успешной историей работы в отрасли. Современные производственные мощности и многолетняя экспертиза позволяют компании выпускать более чем 300 000 тонн высококачественной продукции ежегодно.