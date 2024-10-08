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Комитет СФ поддержал закон о наказании за скрытые номера машин

Комитет Совфеда одобрил ужесточение наказания за сокрытие номеров автомобиля

На заседании 9 октября Совет Федерации РФ рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрывать государственные номера. Сами устройства предлагается конфисковывать.

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Кроме того, законопроект вводит наказание в виде лишения прав на тот же срок за повторные нарушения, связанные с управлением транспортом без номеров или с использованием скрывающих материалов.

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В настоящее время за езду с грязными или нечитаемыми номерами предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей. За управление без номеров, их сокрытие или намеренное изменение можно получить лишение прав на срок от одного до трех месяцев или штраф в 5 тысяч рублей.

Санкция за установку подложных номеров составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами накажут лишением прав на срок от полугода до года.

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Недавно стало известно, что Ространснадзор готовит систему по выявлению авто со скрытыми госномерами. На этапе тестирования специалисты будут выявлять автомобили со скрытыми госномерами с применением искусственного интеллекта и средств фотовидеофиксации.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
Количество просмотров 10
08.10.2024
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
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