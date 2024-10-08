Комитет СФ поддержал закон о наказании за скрытые номера машин

Комитет Совфеда одобрил ужесточение наказания за сокрытие номеров автомобиля

На заседании 9 октября Совет Федерации РФ рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрывать государственные номера. Сами устройства предлагается конфисковывать.

Кроме того, законопроект вводит наказание в виде лишения прав на тот же срок за повторные нарушения, связанные с управлением транспортом без номеров или с использованием скрывающих материалов.

В настоящее время за езду с грязными или нечитаемыми номерами предусмотрено предупреждение или штраф в 500 рублей. За управление без номеров, их сокрытие или намеренное изменение можно получить лишение прав на срок от одного до трех месяцев или штраф в 5 тысяч рублей.

Санкция за установку подложных номеров составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами накажут лишением прав на срок от полугода до года.

Недавно стало известно, что Ространснадзор готовит систему по выявлению авто со скрытыми госномерами. На этапе тестирования специалисты будут выявлять автомобили со скрытыми госномерами с применением искусственного интеллекта и средств фотовидеофиксации.

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Источник: РИА Новости