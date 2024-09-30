На дорогах появятся камеры, вычисляющие машины со скрытыми номерами

Ространснадзор запустит в РФ систему по выявлению авто со скрытыми госномерами

Ространснадзор запускает пилотный проект, призванный расширить выявление нарушителей-перевозчиков на дорогах. Умные транспортные системы помогут вычислить машины со «скрытыми» госномерами.

В ходе эксперимента специалисты будут выявлять автомобили со скрытыми госномерами с применением искусственного интеллекта и средств фотовидеофиксации. Также будут выявляться факты перевозки с неуплаченными административными штрафами Ространснадзора, Госавтоинспекции и ФТС, в том числе международных перевозчиков, и отсутствия автобусов в реестре транспортных средств с лицензией и других.

Уточняется, что технологию протестируют в ЦФО, ПФО, УФО и СКФО.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: Telegram-канал «Минтранс Россия»