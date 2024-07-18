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Как будет выполняться закон о лишении прав за скрытые номера: мнение эксперта

Эксперт Сажин пояснил, как будет работать закон о лишении прав за скрытые номера

Автоэксперт Владимир Сажин высказался о законопроекте, предполагающем лишение водительских прав на срок до 1,5 лет за управление автомобилем со скрытыми номерами. Он отметил, что вычислить такую машину в автоматическом режиме сложно.

За данное нарушение уже сейчас предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, но это граждан не останавливает. Определить владельца такой машины на скорости крайне сложно и можно только в ручном режиме, но не автоматически, отметил специалист.

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Но меры наказания за управление автомобилем со скрытыми номерами вводить необходимо, считает он. Многие водители скрывают номера не только для того, чтобы избежать штрафа за превышение скорости, но и чтобы не платить за парковку, рассказал Сажин.

Он считает, что нарушителей на парковках нужно фиксировать в ручном режиме, например, по VIN-номеру.

Ранее «За рулем» рассказал, что любимый кроссовер от Renault вернулся на российский рынок.

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Источник: Общественная служба новостей

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Ушакова Ирина
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
Количество просмотров 1
18.07.2024
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
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