Как будет выполняться закон о лишении прав за скрытые номера: мнение эксперта

Эксперт Сажин пояснил, как будет работать закон о лишении прав за скрытые номера

Автоэксперт Владимир Сажин высказался о законопроекте, предполагающем лишение водительских прав на срок до 1,5 лет за управление автомобилем со скрытыми номерами. Он отметил, что вычислить такую машину в автоматическом режиме сложно.

За данное нарушение уже сейчас предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей, но это граждан не останавливает. Определить владельца такой машины на скорости крайне сложно и можно только в ручном режиме, но не автоматически, отметил специалист.

Но меры наказания за управление автомобилем со скрытыми номерами вводить необходимо, считает он. Многие водители скрывают номера не только для того, чтобы избежать штрафа за превышение скорости, но и чтобы не платить за парковку, рассказал Сажин.

Он считает, что нарушителей на парковках нужно фиксировать в ручном режиме, например, по VIN-номеру.

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Источник: Общественная служба новостей