Россиянам рассказали, когда ждать новую Lada Niva и какой мотор получит Niva Travel

Вице-президент АВТОВАЗа Костромин поделился планами о новой Lada Niva

У АВТОВАЗа нет планов по выпуску новой модели Lada Niva. Об этом заявил вице-президент по продажам и маркетингу отечественного производителя Дмитрий Костромин в расширенном интервью СМИ.

«Может быть, у кого-то и есть. Но у нас точно нет. По поводу существующей машины – стоит сказать, что классическая Нива до сих пор в дефиците», – уточнил топ-менеджер, отвечая на вопрос о производстве новой модели.

Костромин уточнил, что уже начиная со следующего года автомобили Legend и Niva Travel будут оснащать двигателем объемом 1,8 литра.

«Главное для нас – не испортить легендарный внедорожник. Еще планируем в два раза увеличить производство Niva Bronto – ее активно покупают. Будет и Niva Sport, но тут нужно понимать, что это нишевый продукт», – объяснил вице-президент.

Ранее Костромин поделился планами, что в 2025 году АВТОВАЗ представит минивэн. Также стало известно, что уже утвержден дизайн кроссовера, выход которого ожидается в 2026 году.

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Источник: Российская газета