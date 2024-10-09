Не только ESC: Lada Vesta вернули опции безопасности и комфорта

АВТОВАЗ: стартовали продажи обновленной Lada Vesta с ESC и другими опциями

В России стартовали продажи Lada Vesta в обновленных комплектациях с системой курсовой устойчивости ESC и другими возвращенными опциями безопасности и комфорта. О поступлении моделей к официальным дилерам рассказали в пресс-службе отечественного производителя АВТОВАЗ.

Система ESC (electronic stability control) вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в России. Этой опцией оснащены модели уже в базовой комплектации, она повышает комфорт и безопасность, и позволяет наиболее полно реализовать потенциал автомобиля, особенно в сложных дорожных и погодных условиях.

Lada Vesta

В пресс-службе уточнили, что в перечень возвращенных опций вошли также боковые подушки безопасности, 3-ступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом AUTO.

Lada Vesta

«Кроме того, впервые на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла», – подчеркнули представители пресс-службы автоконцерна.



Lada Vesta

Что касается стоимости нового оборудования и новых опций в составе автомобилей Lada Vesta, то она составляет от 11 до 74 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа