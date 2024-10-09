Взять кредит под залог автомобиля станет сложнее — с 1 января заработает новая мера

Россиянам с 1 января 2025 года ограничат выдачу кредитов под залог автомобиля

Планируемые ограничения на получение кредита под залог автомобиля еще больше снизят доступность недорогих займов для населения, хотя и сократят риски. Таким мнением поделился профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

Такие кредиты весьма популярны у россиян, потому что можно достаточно быстро получить деньги под приемлемый процент, подчеркивает эксперт.

«Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их», – предположил финансист.

При этом Юденков отмечает, что при всей выгоде таких кредитов они грозят дополнительными расходами, более того – автовладелец и вовсе может остаться без транспортного средства, предостерегает Юденков.

Центробанк в стремлении сократить закредитованность населения обращает более пристальное внимание на такие займы, предупреждает специалист. К тому же, финансовый регулятор намерен искоренить наличие «серых» схем приобретения автомобиля в кредит, резюмировал Юденков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин дал поручение до 1 января 2025 года наделить Банк России полномочиями вводить ограничения на рискованные потребительские кредиты под залог автомобилей.

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Источник: 1prime.ru