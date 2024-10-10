Стало известно, когда Lada Aura появится у дилеров

Автостат: первые экземпляры седанов Lada Aura попадут к дилерам в конце октября

Седаны бизнес-класса Lada Aura, производство которых стартовало в Тольятти 9 октября, начнут появляться у официальных дилеров Lada уже в конце текущего месяца. Об этом источник сообщает со ссылкой на коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского. Шапринский считает, что доля Ауры в структуре продаж АВТОВАЗа на старте производстве не превысит 5%, но постепенно может увеличится.

«Основной объем продаж модели распределится между корпоративными клиентами и госзаказчиками – их общая доля составит около 70-80%. Эти цифры мы уже видим по предварительным обращениям от клиентов. Среди корпоративных клиентов высокий интерес у таксопарков – для них автомобиль может стать настоящим бестселлером», – рассказал Шапринский.

По официальной информации, рекомендованная розничная цена на базовую версию удлиненного седана Lada Aura составит 2,6 млн рублей.

Шапринский считает, что у Ауры есть хорошие шансы закрепиться в новом для АВТОВАЗа сегменте автомобилей бизнес-класса, куда сейчас активно заходят китайские бренды, но пока нет четкого лидера. Ранее пресс-служба АВТОВАЗа сообщала, что первыми покупателями станут таксопарки и госструктуры. По неофициальной информации, модель может попасть и в свободную продажу – и скорое появление ее у дилеров это косвенно подтверждает.

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Источник: Автостат