Критерии агрессивного вождения собираются уточнить
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и в Минтранс с просьбой разработать четкие критерии опасного вождения, которые должны быть закреплены в правилах дорожного движения.
Ранее Госдума приняла законопроект о введении штрафов до 5 тыс. рублей за опасное вождение в первом чтении.
Водителям, нарушающим правила повторно, может грозить лишение прав на срок до трех месяцев.
Этот законопроект был внесен в Госдуму в июне группой депутатов от ЛДПР, которые предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 12.38, касающейся опасного вождения.
Нилов просит министра поручить всестороннюю проработку данного вопроса с привлечением автомобильных экспертов.
Это необходимо для более точного понимания различия между умышленной агрессией на дороге и вынужденными маневрами водителей, стремящихся избежать серьезных ДТП.
Депутат отметил, что наличие четких критериев опасного вождения позволит правоохранительным органам выявлять и привлекать к ответственности агрессивных водителей, которые намеренно «подрезают» других участников дорожного движения, играют в «шашки» на дороге, создавая аварийные ситуации, а также резко тормозят без оснований, «воспитывая» водителя, который едет сзади.
По словам Нилова, четкие формулировки, зафиксированные в ПДД, повысят безопасность дорожного движения и позволят выявлять и пресекать случаи агрессивного поведения на дороге.
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Источник: ТАСС