Volkswagen определился со стоимостью Taos 2025 года
Месяц назад Volkswagen представил обновленный Taos 2025 года, кроссовер на базе Golf для Северной Америки.
В автомобиле нет радикальных изменений, среди нового: увеличение мощности, обновленный интерьер и новая коробка передач. Неудивительно, что он ненамного дороже своего предшественника.
Volkswagen наконец определился с ценами: они начинаются от 26 420 долларов (2,6 млн руб.) за переднеприводный Taos S, это на 1000 долларов больше, чем у модели 2024 года.
Самый дорогой вариант — SEL за 36 120 долларов (3,5 млн рублей), он стандартно поставляется с полным приводом VW 4Motion.
Помимо интерьера, подчеркнутого новым плавающим 8-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы, Taos получил некоторые технические улучшения.
VW обновил свой 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, и мощность выросла со 158 до 174 лошадиных сил, а крутящий момент остался прежним.
Ранее модели Taos 4Motion поставлялись с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, но клиенты посчитали ее переключение слишком тяжелым, поэтому VW заменил ее на восьмиступенчатую автоматическую.
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Источник: Motor1