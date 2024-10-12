В сентябре россияне купили рекордное количество премиальных автомобилей

В сентябре в России было реализовано 14063 новых автомобиля премиум-сегмента

Российский рынок премиальных автомобилей демонстрирует неожиданную динамику. После некоторого спада, продажи в сентябре 2024 года достигли своего максимального значения за последние пять месяцев, составив 14063 новых автомобиля. Эта информация, озвученная на конференции «АВТОСТАТ Оперативка» в рамках форума «CarX – 2024», свидетельствует о позитивной тенденции, которая сохраняется уже третий месяц подряд. Хотя показатели сентября не достигли рекордов марта (19095 единиц) и апреля (15588 единиц), рост вселяет оптимизм в участников рынка.

Наиболее впечатляющим является стремительный рост рыночной доли премиум-сегмента. Если в июле она составляла 8,3%, то в сентябре уже достигла 9,3%, демонстрируя уверенное продвижение премиальных брендов на российском рынке. Этот рост свидетельствует о повышении покупательской способности определенного сегмента населения, несмотря на сложную геополитическую и экономическую обстановку.

Однако, наиболее поразительным фактом является абсолютное доминирование китайских автопроизводителей в премиальном сегменте. Поразительные 77% всех проданных в сентябре премиальных автомобилей пришлись на китайские марки. Это беспрецедентный показатель, который отражает стремительное развитие и завоевание доверия китайских брендов на российском рынке.

Тройку лидеров здесь образуют EXEED (3607 шт.), TANK (3007 шт.) и Lixiang (1846 шт.). На четвертом месте расположился немецкий гигант BMW с 1151 проданным автомобилем. Остальные премиальные бренды, включая традиционных европейских игроков, показали результаты менее 1000 проданных автомобилей в сентябре.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автостат