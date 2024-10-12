#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Jeep Grand Wagoneer L
12 октября
Самый крупный внедорожник Jeep привезли в Россию по удивительной цене
Российский дилер привез в страну Jeep Grand...
Robovan
12 октября
Маск: новые беспилотники Tesla будут в 10-20 раз безопаснее управляемых авто
Илон Маск показал роботизированное такси...
ЗМЗ-523
12 октября
Российский двигатель ЗМЗ признан самым дешевым V8 в мире
4,67-литровый двигатель ЗМЗ-523 признан самым...

Российский двигатель ЗМЗ признан самым дешевым V8 в мире

4,67-литровый двигатель ЗМЗ-523 признан самым дешевым новым двигателем V8 мире

Российский двигатель ЗМЗ-523 – самый дешевый в мире новый бензиновый двигатель V8. Его цена в 250-00 тысяч рублей (2,6-3,1 тысячи долларов) бросает вызов устоявшимся представлениям о стоимости мощных двигателей.

ЗМЗ-523
ЗМЗ-523
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На фоне американского Ford Windsor V8, аналога, но с ценой в 5,8-6,3 тысячи долларов, российский «старичок» выглядит настоящим бюджетным чудом. Разница в цене более чем двукратная. А если сравнить его с монструозным 7,3-литровым Megazilla от Ford Performance (23 тысячи долларов), то экономия становится просто колоссальной.

Рекомендуем
Рама, дизель, полный привод, 7 мест – это новый отечественный внедорожник!

В чем же секрет такой доступности? Ответ кроется в истории и философии дизайна ЗМЗ-523. Этот нижневальный «атмосферник» объемом 4,67 литра, разрабатывавшийся еще в 1960-х годах, представляет собой образец инженерной простоты. Его конструкция, хоть и не блещет современными технологиями, зато отличается исключительной надежностью, ремонтопригодностью и, самое главное – дешевизной в производстве. 124 л.с. и 298 Нм крутящего момента – скромные показатели по современным меркам, но для многих задач вполне достаточные. К тому же, двигатель доступен в инжекторной модификации, адаптированной под газовое топливо.

ЗМЗ-523
ЗМЗ-523

В отличие от ЗМЗ-523, Ford Windsor V8 в самой доступной карбюраторной версии существенно дороже. Его 365 л.с. и 489 Нм крутящего момента являются неоспоримым преимуществом, но эта мощность достигается за счет более сложной конструкции и, соответственно, более высокой стоимости производства меньше надежности в эксплуатации.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Возвращение ЗМЗ-523 на конвейер после введения санкций стало, своего рода, неожиданным триумфом. Он демонстрирует, что даже в условиях ограниченных ресурсов возможно производить конкурентоспособные, хотя и не самые мощные, двигатели.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем» 2023

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Автопоток
Количество просмотров 3
12.10.2024
Фото:Автопоток
Поделиться:
Оцените материал:
0