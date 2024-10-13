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Высокий клиренс, просторный салон — самый доступный семиместный «японец» в России

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть к покупке минивэн Suzuki Ertiga

На российском рынке добротные семейные просторные автомобили представлены довольно скудно. Однако на помощь пришел параллельный импорт, подаривший множество невиданных ранее машин. В основном возят премиальные экземпляры, однако есть и доступные варианты.

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев проанализировал поток автомобилей по схеме параллельного импорта и выделил несколько достойных машин ценой около 2,4 млн рублей. Одна из них – Suzuki Ertiga.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Семиместный минивэн предлагают в Москве по цене 2,83 млн рублей. С возможными скидками за трейд-ин и прочее – от 2,36 млн.

При таких ценах это чуть ли не самая доступная семиместная иномарка – и уже потому заслуживает внимания.

Привлекательна и общая надежность машин Suzuki, у которых, порой, до 150 тысяч км ничего не ломается.

К нам могут привозить экземпляры индонезийской и индийской сборки. Дуэт главных агрегатов у них идентичен и знаком нам по четвертому поколению Jimny: двигатель K15B 1.5 (103 или 105 л.с.) и архаичный четырехступенчатый автомат Aisin.

С 2022 года в продаже появилась рестайлинговая версия минивэна второго поколения. Оснащение по современным меркам простое. Однако в топовых комплектациях есть и бесключевой доступ, и круиз-контроль, и задний парктроник, и даже избыточная для такой машины система «старт-стоп».

Заявленный клиренс – 180 мм, что позволяет воспринимать модель как переднеприводный кроссовер с возможностью разместить в салоне семь человек. Убрав же третий ряд сидений, получаем багажный отсек в полкубометра – для автомобиля длиной 4395 мм недурно.

Интерьер Suzuki Ertiga

Еще несколько доступных и достойных новинок параллельного импорта вы найдете в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 6
13.10.2024
Фото:Suzuki
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