Среди изменений в ПДД есть три важных новшества

«Коммерсант»: на regulation.gov.ru завершилось обсуждение изменений в ПДД

На сайте regulation.gov.ru завершилось обсуждение проектов изменений в Правила дорожного движения, а также в законах «Об организации дорожного движения» и «О безопасности дорожного движения».

Для водителей одним из ключевых нововведений станет запрет на использование любых устройств, не предусмотренных конструкцией транспортного средства, которые требуют отвлечения от управления. В настоящее время правила запрещают пользоваться телефоном без системы hands-free, и эта формулировка не менялась с 2001 года. Теперь речь идет о смартфонах, планшетах и мультимедийных устройствах, если, например, водитель смотрит фильм или просматривает социальные сети во время движения. Штраф за такое нарушение составит 1,5 тыс. рублей (ст. 12.36.1 КоАП). Использование гаджетов в качестве навигаторов останется разрешенным.

Также вводится новый дорожный знак, который будет обозначать места стоянки автомобилей пожарной охраны, полиции, скорой помощи и аварийно-спасательных служб, с запретом парковки за 5 метров до него. За игнорирование этого знака штраф составит 3 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и 1,5 тыс. рублей в других регионах.

Что касается средств индивидуальной мобильности (СИМ), их владельцы обязаны будут зарегистрировать в специальном реестре, подобно постановке на учет автомобилей в ГИБДД. Пользователи СИМ также должны будут останавливаться по требованию полиции и проходить проверку на состояние опьянения. Штрафы за нарушения правил могут достигать 30 тыс. рублей, в то время как сейчас максимальный штраф составляет 1,5 тыс. рублей.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Законопроект запрещает водителям пользоваться любыми «устройствами, не предусмотренными конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления». А вот пользоваться навигатором можно. Как отличить просмотр фильма от просмотра маршрута движения? Никак. И камеры это сделать не смогут. Поэтому норма – практически мертворожденная.

А еще новые правила предполагают запрет на использование электронных сигарет и вейпов за рулем! Ведь эти «устройства» тоже не предусмотрены конструкцией автомобиля. Аргументы? Держитесь крепче: «избыточное выделение пара может снижать обзорность».

Хочется спросить: а обычные сигареты, папиросы и сигары не создают задымленность в салоне машины?

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Источник: «Коммерсант», Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram