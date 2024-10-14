«Газпромнефть-СМ» поддержала главный марафон России

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» со всех производственных площадок приняли участие в Московском марафоне, который является крупнейшим беговым событием России.

В этом году к нему присоединились 30 тысяч любителей и профессиональных спортсменов, а маршрут традиционно проходил через главные достопримечательности столицы: Кремль, Большой театр, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Новодевичий монастырь, Политехнический музей.

Марафон состоял из двух дистанций – 10 и 42,2 км. Каждый участник предоставлял медицинскую справку, подтверждающую, что его организм готов к таким интенсивным нагрузкам. Справиться с марафоном и уложиться в планируемое финишное время помогали пейсмейкеры – опытные атлеты, которые пробегали дистанцию с заданным темпом. Поддержка главного марафона страны является частью корпоративной программы «Газпромнефть-СМ», направленной на повышение качества жизни сотрудников и продвижения здорового образа жизни.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» активно вовлекает в полезную физическую активность всех сотрудников. Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа – не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги».

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

Московский марафон проходит в России с 2013 года и входит в Международную ассоциацию марафонов и забегов. Ежегодно в нем принимают участие тысячи спортсменов со всех регионов, благодаря чему он завоевал статус главного забега страны.