Ликсутов: благодаря инспекторам МАДИ на улицах столицы исчезла хаотичная парковка

11 лет МАДИ обеспечивает безопасность дорожного движения в Москве

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) борются с парковкой под запрещающими знаками и на газонах, а также следят за соблюдением правил перевозки пассажиров в такси. Эти действия улучшают дорожную обстановку и повышают пропускную способность московских дорог.

Их работа за 11 лет помогла сократить количество ДТП с наездом на стоящие автомобили более чем на 60%. Кроме того, инспекторы фиксируют случаи нарушения тишины, а с сентября этого года начали выявлять факты неоплаты проезда по платным московским дорогам.

Благодаря инспекторам МАДИ в этом году:

на 80% сократилось количество нарушений правил остановки и стоянки на центральных улицах Москвы;

на 30% реже водители оставляли транспортные средства на зеленых насаждениях;

на 28% сократились случаи парковки под запрещающими знаками у аэропорта Внуково;

на 25% меньше водители бросали авто на тротуарах в зоне действия запрещающих знаков.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Инспекторы МАДИ обеспечивают порядок на улицах города. Благодаря их работе по тротуарам можно свободно ходить, газоны не заставлены машинами, а скорая и пожарные приезжают на вызовы гораздо быстрее.

Высокую оценку их работе дают и сами москвичи: мы регулярно получаем благодарность от жителей за то, что на улицах исчезла хаотичная парковка. Поздравляю коллектив с 11-летием и благодарю за профессионализм и заботу о городе. Вместе мы делаем дороги столицы самыми комфортными и безопасными в мире.