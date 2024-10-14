Эксперт рассказала, как определить опасное вождение

Соловьева: К доказательствам опасного вождения не стоит подходить формально

В Государственной Думе идет подготовка ко второму чтению проекта федерального закона, предусматривающего ответственность за опасное вождение в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

На сегодняшний день санкции за опасное вождение нет. В 2016 году в общие положения об обязанностях водителя вводилась диспозиция этой нормы в форме определения, и только спустя довольно длительное время стали проектироваться гипотеза и санкция за опасное вождение в КоАП РФ.

Вопреки мнению критиков, которые отмечают, что опасное вождение сложно доказуемо и вводить штраф за такой неоднозначный состав нельзя, Екатерина Соловьева считает данную дефиницию одной из самых необходимых в ПДД.

Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Состав очень непростой, конструкция одна из самых сложных в автоправе, что вызывало и вызывает большое общественное внимание. Однако хамство на дорогах явление не редкое, поэтому введение административной ответственности за опасное вождение крайне важно. Необходимо создать инструмент пресечения этого явления.

Опасное вождение легко отличить по характеру перемещения автомобиля, по резкости, по поведению водителя – случайно он не предоставил преимущество или не случайно. И главный критерий – неоднократность. Если водитель совершает два и более раз друг за другом одни и те же действия, например «прыгает» из ряда в ряд, игнорируя интервал и безопасную дистанцию, или резко тормозит, «притирая» сзади идущее авто – это, очевидно, специально. И это один из видов опасного вождения.

Есть вещи, которые в принципе нельзя формализовать до конца, отмечает Соловьева. Например, в КоАП РФ не прописано, сколько метров составляет безопасный интервал или дистанция, но это не препятствие к наказанию за их нарушение, так же и с доказательством опасного вождения.

Не стоит уходить в глубокий формализм там, где это невозможно в принципе. Следует дать правоприменителю инструмент, пусть работает, резюмировала эксперт.