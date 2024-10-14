В автосалонах начали продавать совершенно новый кроссовер Geely: известна цена

У российских дилеров появился новый кроссовер Geely Cityray за 2,7 млн рублей

Новый кроссовер Geely Cityray начал поступать российским дилерам. Длина автомобиля равна 4510 мм при колесной базе 2701 мм. Объем багажника составляет 571 л.

В РФ будут продавать переднеприводную версию кроссовера с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатым роботом.

Цена Cityray начинается от 2,7 млн рублей в базовой версии Comfort. В комплектацию входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, штатная противоугонная сигнализация и иммобилайзер, а также электронная система курсовой устойчивости (ESC).

Geely Cityray

Комплектация Flagship Sport за 3,1 млн рублей включает пакет отделки экстерьера Sport, в который входят двухцветная окраска кузова, увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, 19-дюймовые черные легкосплавные диски.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

Geely Cityray

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Источник: «Автостат»