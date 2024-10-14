В автосалонах начали продавать совершенно новый кроссовер Geely: известна цена
Новый кроссовер Geely Cityray начал поступать российским дилерам. Длина автомобиля равна 4510 мм при колесной базе 2701 мм. Объем багажника составляет 571 л.
В РФ будут продавать переднеприводную версию кроссовера с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. и 7-ступенчатым роботом.
Цена Cityray начинается от 2,7 млн рублей в базовой версии Comfort. В комплектацию входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, штатная противоугонная сигнализация и иммобилайзер, а также электронная система курсовой устойчивости (ESC).
Комплектация Flagship Sport за 3,1 млн рублей включает пакет отделки экстерьера Sport, в который входят двухцветная окраска кузова, увеличенный спортивный спойлер особого дизайна, 19-дюймовые черные легкосплавные диски.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: «Автостат»