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Экономия до миллиона рублей: выгоды и риски частного ввоза машин в Россию
Эксперт Хайцеэр перечислил риски частного ввоза...

Экономия до миллиона рублей: выгоды и риски частного ввоза машин в Россию

Эксперт Хайцеэр перечислил риски частного ввоза автомобилей из Китая

Россияне, которые неофициально покупают за рубежом машины некитайских марок, обычно заранее просчитывают риски, связанные с их эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием в России, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

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Частный ввоз преимущественно выгоден тем, что утильсбор при отсутствии планов по продаже машины в ближайший год уплачивается по льготным ставкам и составляет всего 3,4 тыс. рублей для нового автомобиля и 5,2 тыс. рублей для машины с пробегом.

Утильсбор по коммерческим ставкам после недавней индексации составляет минимум 300 тыс. рублей, а может превысить и миллион.

«Просто банально такая машина будет стоить ощутимо дешевле, чем у официального дилера. Пока такая лазейка есть», – заметил эксперт.

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При этом официальные дилеры китайских машин неохотно берутся обслуживать автомобили, ввезенные в страну частным образом, пытаются отказаться от них, рассказал Хайцеэр. Они не хотят связываться с такими машинами. Однако в России достаточно специалистов, которые берутся за русификацию таких машин, для чего взламывают фирменное ПО.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Прайм»

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Михаил Метцель
Количество просмотров 2
14.10.2024
Фото:ТАСС/ Михаил Метцель
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