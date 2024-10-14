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В РФ продают новые кроссоверы Mini Countryman двух поколений

В РФ появился в продаже британский кроссовер Mini Countryman по цене от ₽5,9 млн

Британский Mini Countryman не так давно сразу две компании признали самым надежным компактным кроссовером в мире. Этот автомобиль продолжают поставлять в РФ по альтернативным каналам. В продаже есть кроссоверы второго и третьего поколения по цене от 5 900 000 и 9 350 000 рублей.

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Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

Самый доступный новый Countryman второго поколения предлагает дилер из Химок. В 5 900 000 рублей он оценил автомобиль 2022 г. в. в версии Cooper S Essential. В комплектацию входят 17-дюймовые литые диски, подогревы сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, двухзонный климат-контроль и другое.

Под капотом 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 192 л.с., 7-ступенчатый робот Getrag. Привод полный.

Mini Countryman
Mini Countryman

Версия Cooper с базовым 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с., тем же роботом и передним приводом продается у официального дилера Mini в Сочи за 5 990 000 рублей. У автомобиля кожаный салон, кожаный мультируль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto.

Mini Countryman
Mini Countryman

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Этот же дилер из Сочи продает и другие Mini Countryman второго поколения с ценами до 7 690 000 рублей, а машины нового, третьего поколения в топовой комплектации Jonh Cooper Works (JCW) он обещает привезти под заказ минимум за 9 350 000 рублей. Под капотом такого Mini Countryman 2,0-литровый 300-сильный мотор, среди множества спортивных атрибутов – тормоза с 4-поршневыми суппортами спереди и 4-трубная выхлопная система черного глянцевого цвета. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mini
Количество просмотров 5
14.10.2024
Фото:Mini
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