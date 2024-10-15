Дизель 1.5, АКП: надежный японский кроссовер с пробегом за 1,6 млн рублей

Эксперт «За рулем» рассказал о сильных сторонах Mazda CX‑3

Хотя Mazda CX‑3 официально в нашей стране не продавалась, ее ввозили в значительном количестве из Японии с пробегом и правым рулем, а также поступают новые автомобили по схеме параллельного импорта с «нормальным» рулем.

Mazda CX‑3

Среди достоинств модели можно отметить высокую надежность, богатое оснащение и множество современных электронных систем. Моторы кроссовера отличаются экономичностью.

На рынке за ту же цену представлены Hyundai Creta, Ford Kuga, Kia Sportage, Nissan X‑Trail и Volkswagen Tiguan.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Половина машин на вторичке – с дизелем S5‑DPTS 1.5 (105 л. с.). Полностью алюминиевый и не очень ресурсный, ходит около 250 тысяч км. Зато очень надежный. До 150 тысяч км сложности доставляет только сажевый фильтр. По деньгам его намного дешевле эпизодически принудительно прожигать, чем заменять новым или удалять из системы. В 2018 году на большинстве рынков его сменил дизель S8‑DPTS 1.8 (115 л. с.) того же семейства Skyactiv-D. Бензиновых моторов также два: оба атмосферные, но с прямым впрыском, высокой степенью сжатия, бензин ниже АИ‑98 не приемлют. Ресурс – 300 тысяч км.

Механическая коробка – редкость, встречается только в комбинации с дизелем 1.5. Все прочие сочетания – с 6-ступенчатыми гидроавтоматами FW6A-EL (для 4×2) и CW6A-EL (для 4×4). Это разработка фирмы Aisin на базе массовой модели U660E, применявшейся, в частности, на Тойоте RAV4. Ресурс до капремонта – 250-300 тысяч км.

Среди недостатков автор упоминает проблемы с обслуживанием и запчастями, а еще отмечает тесный задний ряд и небольшой багажник, который, по заводским данным, составляет 350-1260 литров, но на практике, с установленной полкой, его объем вряд ли превышает 300 литров. Однако основные преимущества автомобиля, определенно, не в его багажном отделении.

Полную версию материала можно найти по ссылке.