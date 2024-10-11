Надежный японский кроссовер по цене Креты: за что его (не) любят в России

Компактный Mazda CX‑3 стоит на вторичке от 1,63 млн рублей

Длина Mazda CX‑3 (его начали выпускать в 2015-м и производят по настоящее время) – 4275 мм, клиренс 155 или 160 мм, привод передний или полный. В Европе регулярно возглавлял ­рейтинги самых надежных кроссоверов.

Официально у нас не продавался. В заметном количестве ввезли и продолжают ввозить с пробегом и правым рулем из Японии, а также новые машины по схеме параллельного импорта – с нормальным рулем.

Достоинства

Очень надежная машина.

Щедрое оснащение, много электроники.

Экономичные моторы.

Mazda CX‑3

Недостатки

Проблемы с сервисом и запчастями.

Тесный задний ряд, маленький багажник.

По заводским данным это «350–1260 литров». При наличии полки вряд ли больше 300 л. Но главные козыри машины по-любому не в багажнике.

Моторы

Половина машин на вторичке – с дизелем S5‑DPTS 1.5 (105 л. с.). Полностью алюминиевый и не очень ресурсный, ходит около 250 тысяч км. Зато очень надежный. До 150 тысяч км сложности доставляет только сажевый фильтр. По деньгам его намного дешевле эпизодически принудительно прожигать, чем заменять новым или удалять из системы.

В 2018 году на большинстве рынков его сменил дизель S8‑DPTS 1.8 (115 л. с.) того же семейства Skyactiv-D. Мотор свежий, характер его не изучен. Конструктивных отличий от дизеля 1.5 – минимум.

Бензиновых моторов также два: оба атмосферные, но с прямым впрыском, высокой степенью сжатия, бензин ниже АИ‑98 не приемлют. Старший PE-VPS 2.0 (150 л. с.) знаком нам по другим моделям Мазды – и его умеют чинить. Хотя никаких страшных болезней не выявлено, кроме внезапных отказов термостата. Ресурс 300 тысяч км .

Младший 1.5 (111 л. с.) менее живуч, термостат болезненный и у него. Машины с этим мотором – только праворульные.

Все двигатели чрезвычайно чувствительны к качеству масла и топлива. Плохой бензин или дизтопливо моментально засоряют топливную систему – в первую очередь страдают форсунки. А у бензиновых вдобавок выходят из строя катушки зажигания.

Коробки передач

Механическая коробка – редкость, встречается только в комбинации с дизелем 1.5.

Все прочие сочетания – с шестиступенчатыми гидроавтоматами FW6A-EL (для 4×2) и CW6A-EL (для 4×4). Это разработка фирмы Aisin на базе массовой модели U660E, применявшейся, в частности, на Тойоте RAV4. Ресурс до капремонта – 250–300 тысяч км.

Слабым местом называют обгонную муфту Low/Reverse Diode: из-за вибраций центрального подшипника металл изнашивается, появляются люфты, приводящие к поломке упоров‑кулачков. На недуг подшипника, в свою очередь, указывает вой.

Однако основная забота после 4–5 лет эксплуатации – поддержание чистоты и рабочей температуры масла. Даже незначительные перегревы сильно ускоряют механический износ. Рекомендуем промывать теплообменник при каждой смене рабочей жидкости.

Эксплуатационные болячки

Подвеска по-маздовски жесткая, но до 80–100 тысяч км какие-либо вмешательства редки, равно как и в рулевое управление.

В тормозной системе до 2017 года подводило крепление тормозных шлангов, в конечном итоге возникала течь жидкости. Была отзывная кампания, узел модернизировали.

Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно.

Прочие неполадки связаны с электроникой – сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы.

Euro NCAP: 2015 – четыре звезды. Водитель/пассажир – 85%, ребенок – 79%, пешеход – 84%, системы содействия безопасности – 64%.

Самое массовое предложение на вторичке: CX‑3 1.5D АКП

Оптимальный выбор: CX‑3 2.0 АКП

За те же деньги: Hyundai Creta, Ford Kuga, Kia Sportage, Nissan X‑Trail, Volkswagen Tiguan.

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