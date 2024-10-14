Lada Aura в продаже – названы сроки!

Российская газета: продажи седанов Lada Aura начнутся в ноябре

Первые серийные экземпляры стретч-седана Lada Aura попадут к дилерам уже в конце текущего месяца, а официальный старт продаж будет дан в ноябре. Источник сообщает, что в автосалонах Lada будут доступны машины сразу во всех комплектациях: как в базовой за 2,6 млн рублей, так и в люксовой, с отделкой салона натуральной кожей, большим количеством опций комфорта и ценой 3 млн с «хвостиком».

Источник пишет, что предзаказов на Ауру много, поэтому в первых товарных партиях будут в основном автомобили в дорогих версиях. Напомним, новая модель главным образом ориентирована на корпоративные парки, такси бизнес-класса, служебные парки муниципальных, региональных и федеральных органов власти. До конца года завод соберет 2,9 тысячи машин, а затем – по 9 тысяч ежегодно.

Для Ауры стандартный кузов Весты удлинили на 250 мм – это хорошо заметно по задней двери. Вся прибавка пошла на увеличение пространства в ногах задних пассажиров – расстояние от передних кресел до заднего сиденья составляет 1060 мм.

Новинка получила перенастроенное шасси, улучшенную шумоизоляцию, оригинальные колесные диски. Заявлен полный зимний пакет – подогрев всех сидений, руля, ветрового стекла и форсунок омывателя. По салону предусмотрено два варианта цветовой гаммы – черный и светло-серый. Силовой агрегат – 122-сильный двигатель 1.8 Evo и вариатор WLY.

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Источник: Российская газета