Любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок: известна цена

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Renault Duster по цене от 2,1 млн

Новый Renault Duster в привычном кузове можно купить из остатков партий 2021–2022 годов выпуска, выпущенных на бывшем заводе Renault в Москве. Цены на один из любимых кроссоверов россиян сейчас начинаются от 2 122 000 рублей.

Renault Duster

За столько новый полноприводный Duster 2022 г. в. продает частник из Иркутска. Автомобиль продается в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. У автомобиля тканевая отделка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа с USB, AUX и Bluetooth, мультируль и прочие опции.

Еще два новых Renault Duster продаются в городе Вельск Архангельской области: 2 500 000 рублей там просят за переднеприводный экземпляр 2021 г. в., 2 600 000 рублей стоит полноприводный автомобиль 2022 года. Под капотом кроссоверов 117-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра и 6-ступенчатая МКП.

Интерьер Renault Duster

Duster второго поколения в Хабаровске стоит 2 850 000 рублей. Столько просят за машину 2021 г. в., оснащенную 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,3 литра, МКП. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автоновости дня