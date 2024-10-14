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Любимый кроссовер Renault вернулся на российский рынок: известна цена

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Renault Duster по цене от 2,1 млн

Новый Renault Duster в привычном кузове можно купить из остатков партий 2021–2022 годов выпуска, выпущенных на бывшем заводе Renault в Москве. Цены на один из любимых кроссоверов россиян сейчас начинаются от 2 122 000 рублей.

Renault Duster
Renault Duster
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За столько новый полноприводный Duster 2022 г. в. продает частник из Иркутска. Автомобиль продается в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. У автомобиля тканевая отделка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа с USB, AUX и Bluetooth, мультируль и прочие опции.

Еще два новых Renault Duster продаются в городе Вельск Архангельской области: 2 500 000 рублей там просят за переднеприводный экземпляр 2021 г. в., 2 600 000 рублей стоит полноприводный автомобиль 2022 года. Под капотом кроссоверов 117-сильный бензиновый атмосферник объемом 1,6 литра и 6-ступенчатая МКП.

Интерьер Renault Duster
Интерьер Renault Duster

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Duster второго поколения в Хабаровске стоит 2 850 000 рублей. Столько просят за машину 2021 г. в., оснащенную 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,3 литра, МКП. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 15
14.10.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22