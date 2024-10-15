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Журнал What Car составил список надежных SUV с...

Названы 5 лучших дизельных кроссоверов

Журнал What Car составил список надежных SUV с дизельным двигателем в 2024 году

На основе собранных данных британский журнал What Car? выделил самые надежные дизельные автомобили на рынке в текущем году.

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Лидерами рейтинга стали кроссоверы Volvo XC40 и XC60 2017 года и новее, получившие высокие оценки надежности — 99,3% и 96,2% соответственно. Обе модели практически не доставляют проблем своим владельцам, а возникающие неисправности дилеры быстро устраняют по гарантии.

Volvo XC40
Volvo XC40

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На третьем месте расположился Jaguar F-Pace. Дизельные версии этого кроссовера, выпущенные с 2016 года, демонстрируют надежность на уровне 95,4%.

Четвертое место заняла Audi Q7 с оценкой 95,2%. Каждый десятый владелец сообщил о проблемах с двигателем, но большинство из них решались оперативно и обходились менее чем в 94 тысяч рублей (в пересчете с фунтов на рубли по текущему курсу).

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Замыкает пятерку лидеров BMW X5 2018 года и младше, его надежность оценена в 95%. Основной проблемой владельцы называют электронику, но большинство неисправностей устраняется по гарантии. Аналогичные проблемы наблюдаются и у Mercedes-Benz GLC 2015 года и новее, который получил оценку 94,8%.

Недавно Volkswagen представил 7-местный кроссовер Tayron, в Европе он появится осенью, и в гамме моторов будет в том числе и 2-литровый турбодизель.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 15
15.10.2024
Фото:Depositphotos
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