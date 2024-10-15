Дилеры переписали российские ценники на внедорожники Tank

Внедорожники Tank 300 и Tank 500 подорожали в России на 50-100 тыс. рублей

Tank поднял российские цены на внедорожники Tank 300 и Tank 500, которые подорожали на сумму до 100 тыс. рублей.

Tank 300 вырос в цене на 50 тыс. рублей. В оснащение входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., который сочетается с 8-ступенчатым автоматом и жестко подключаемым полным приводом, дополненным понижающей передачей и функцией принудительной блокировки дифференциалов.

Tank 300

Полноразмерный Tank 500 стал дороже на 50-100 тыс. рублей, причем как в прошлогоднем исполнении, так и в версиях, которые выпущены в 2024 году. Стандартная версия получила 299-сильный мотор, а старшая дополнена 54-сильным электромотором и тяговой батареей емкостью 17,5 кВт.ч.

Tank 500

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»