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Дилеры переписали российские ценники на внедорожники Tank

Внедорожники Tank 300 и Tank 500 подорожали в России на 50-100 тыс. рублей

Tank поднял российские цены на внедорожники Tank 300 и Tank 500, которые подорожали на сумму до 100 тыс. рублей.

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Tank 300 вырос в цене на 50 тыс. рублей. В оснащение входит 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 220 л.с., который сочетается с 8-ступенчатым автоматом и жестко подключаемым полным приводом, дополненным понижающей передачей и функцией принудительной блокировки дифференциалов.

Tank 300
Tank 300

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Полноразмерный Tank 500 стал дороже на 50-100 тыс. рублей, причем как в прошлогоднем исполнении, так и в версиях, которые выпущены в 2024 году. Стандартная версия получила 299-сильный мотор, а старшая дополнена 54-сильным электромотором и тяговой батареей емкостью 17,5 кВт.ч.

Tank 500
Tank 500

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Tank
Количество просмотров 7
15.10.2024
Фото:Tank
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