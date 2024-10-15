Этот французский автомобиль вернулся в Россию через параимпорт
На российском рынке снова доступен французский седан Renault Megane, цены на него начинаются от 2,95 миллиона рублей.
Этот автомобиль до 2014 года выпускался в России на московском заводе в кузове хэтчбек. В 2016 году модель покинула российский рынок из-за снижения спроса.
Теперь Megane вернулся, хотя и не в рамках официального импорта, а через частные продажи.
На одном из классифайдов появился новый Renault Megane 2023 года выпуска, привезенный из Европы. Его продает частное лицо из Ульяновска, предлагая седан с готовым электронным ПТС и уплаченным утилизационным сбором, а также с русифицированной мультимедийной системой.
Модель оснащена 1,5-литровым дизельным мотором dCi мощностью 110 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод у автомобиля передний.
В стандартное оснащение входят мультимедийная система R-link с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, полностью светодиодные фары с анимированными поворотниками и автоматическим переключением между ближним и дальним светом. Также имеются датчики света и дождя, подсветка порогов, двухзонный климат-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, функция запуска двигателя с кнопки и парктроники по всему периметру кузова.
Тем временем Volkswagen определился со стоимостью Taos 2025 года: обновленный кроссовер обойдется на 1000 $ дороже предшественника.
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Источник: «Автоновости дня»