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Этот французский автомобиль вернулся в Россию через параимпорт

В России продают новый седан Renault Megane, цены начинаются от 2,95 млн рублей

На российском рынке снова доступен французский седан Renault Megane, цены на него начинаются от 2,95 миллиона рублей.

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Renault Megane
Renault Megane

Этот автомобиль до 2014 года выпускался в России на московском заводе в кузове хэтчбек. В 2016 году модель покинула российский рынок из-за снижения спроса.

Теперь Megane вернулся, хотя и не в рамках официального импорта, а через частные продажи.

На одном из классифайдов появился новый Renault Megane 2023 года выпуска, привезенный из Европы. Его продает частное лицо из Ульяновска, предлагая седан с готовым электронным ПТС и уплаченным утилизационным сбором, а также с русифицированной мультимедийной системой.

Модель оснащена 1,5-литровым дизельным мотором dCi мощностью 110 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод у автомобиля передний.

Renault Megane
Renault Megane

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В стандартное оснащение входят мультимедийная система R-link с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, полностью светодиодные фары с анимированными поворотниками и автоматическим переключением между ближним и дальним светом. Также имеются датчики света и дождя, подсветка порогов, двухзонный климат-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, функция запуска двигателя с кнопки и парктроники по всему периметру кузова.

Тем временем Volkswagen определился со стоимостью Taos 2025 года: обновленный кроссовер обойдется на 1000 $ дороже предшественника.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Renault
Количество просмотров 15
15.10.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Megane (3)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Megane  2004
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Прекрасная подвеска, сочетающая высокую управляемость с комфортом и безопасностью. Отличный двигатель с фазорегулятором, очень тяговитый на низах и звереющий на верхах. Прекрасный стиль в дизайне и удобный салон с множеством кармашков.
Недостатки:
Электронная педаль газа, работающая с задержкой в полсекунды, требует привыкания. Электроусилитель руля очень комфортен при летней езде, особенно на горных серпантинах - но пугает на скользкой зимней дороге своей пустотой.
Комментарий:
Сошел с конвейера в октябре 2004 в Бурсе. Куплен в декабре 2004 в Инком-Авто, продолжает эксплуатироваться сегодня, пробег 152 тыс км, обслуживался только у официала, бензин только 95-й. Последний межсервисный интервал был 20 тысяч км, от пробега 127тыс.км до 147 тыс.км. Масло не ест вовсе, хотя гоняю автомобиль в хвост и в гриву, кручу мотор до отсечки 6500 рпм. За длительный срок подтвердилось национальное качество французской продукции - чем дольше выдержка, тем выше вкусовые качества. На первых годах были терки - заменили фазорегулятор (первой версии на третью) на пробеге 60 тысяч км, умер левый передний электростеклоподъемник, на 75 тыс км опорные подшипники. Ну там после рычаги подвески, рулевые тяги, по износу - это как у всех одноклассников. На 11 году жизни поменяли сайлентблоки задней балки, месяца три назад умерло сцепление на пробеге 141 тыс км. По кузову. Обалденный пластик у бамперов, многократно атаковав мерзлые сугробы, выворачивал его наизнанку. Форма восстанавливается простым нажатием пальцами с изнанки, причем следов деформации не остается. Кузов полностью оцинкован. Езжу с 2010 года с мятой раной от левой задней двери до колесной арки - напоролся на железную трубу ограждения под снегом во дворах. Краска в этом месте облупленная, серый оцинкованный металл 7-й год не ржавеет.
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