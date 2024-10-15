Этот французский автомобиль вернулся в Россию через параимпорт

В России продают новый седан Renault Megane, цены начинаются от 2,95 млн рублей

На российском рынке снова доступен французский седан Renault Megane, цены на него начинаются от 2,95 миллиона рублей.

Renault Megane

Этот автомобиль до 2014 года выпускался в России на московском заводе в кузове хэтчбек. В 2016 году модель покинула российский рынок из-за снижения спроса.

Теперь Megane вернулся, хотя и не в рамках официального импорта, а через частные продажи.

На одном из классифайдов появился новый Renault Megane 2023 года выпуска, привезенный из Европы. Его продает частное лицо из Ульяновска, предлагая седан с готовым электронным ПТС и уплаченным утилизационным сбором, а также с русифицированной мультимедийной системой.

Модель оснащена 1,5-литровым дизельным мотором dCi мощностью 110 л. с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод у автомобиля передний.

Renault Megane

В стандартное оснащение входят мультимедийная система R-link с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, полностью светодиодные фары с анимированными поворотниками и автоматическим переключением между ближним и дальним светом. Также имеются датчики света и дождя, подсветка порогов, двухзонный климат-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, функция запуска двигателя с кнопки и парктроники по всему периметру кузова.

Тем временем Volkswagen определился со стоимостью Taos 2025 года: обновленный кроссовер обойдется на 1000 $ дороже предшественника.

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Источник: «Автоновости дня»