В России подорожали три популярные модели Haval

Haval в России поднял цены на M6, H3 и H9 на 50-100 тыс. рублей

Haval в России повысил цены сразу на три модели: M6, H3 и H9. Бюджетный кроссовер M6 не стал дороже, но прямая скидка на него уменьшилась на 50 тысяч рублей. А внедорожники H3 и H9 подорожали на 50-100 тысяч рублей.

Haval M6

В результате Haval M6 в самой доступной версии с механикой стоит теперь 2 029 000 рублей, а с «роботом» — 2 149 000 рублей.

Haval H3

Компактный внедорожник H3, который появился на российском рынке в середине мая, подорожал на 50 тысяч рублей во всех трех комплектациях. Теперь их цена составляет 2 649 000, 2 899 000 и 3 149 000 рублей соответственно.

Haval H9

Полноразмерный внедорожник Haval H9 второго поколения увеличился в цене на 100 тысяч рублей, но только для бензиновых версий. Базовый вариант Elite теперь обойдется в 4 399 000 рублей, а топовая версия Premium с тем же 2,0-литровым двигателем — в 4 899 000 рублей.

Цены на комплектации с дизельным мотором остались прежними: 4 799 000 и 5 299 000 рублей соответственно.

Таким образом, повышение утилизационного сбора начинает влиять на цены, некоторые автопроизводители так прямо об этом и заявляют. Например, дистрибьютор марки Forthing сообщил, что с 20 октября цена на T5 из-за утильсбора поднимется на 100 тысяч рублей.

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Источник: «Автоновости дня»